Миллиардер-демократ начал кампанию за импичмент Трампа

Миллиардер Том Стайер, поддерживающий Демократическую партию США, запустил кампанию по импичменту президента-республиканца Дональда Трампа. Об этом бизнесмен сообщил в твиттере.

Trump threatens our Constitution, our freedoms, and our lives. It’s time to begin impeachment proceedings. Join us. https://t.co/L5Azj0p6oA pic.twitter.com/rqQkt2aMn8 — Tom Steyer (@TomSteyer) 20 октября 2017 г.

По его словам, из-за Трампа США находятся «на пороге ядерной войны». Также Стайер говорит в обращении о том, что Трамп «получает деньги от иностранных правительств» и «угрожает закрыть те СМИ, которые пишут правду».

«Когда-то конгресс, в котором большинство составляли республиканцы, объявил импичмент президенту за гораздо меньшие нарушения», — резюмирует миллиардер, имея в виду отставку Ричарда Никсона в 1974 году.

Стайер также дает ссылку на сайт, где желающие могут поддержать импичмент Дональда Трампа.