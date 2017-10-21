21 октября 2017, 19:21
Сирия пожаловалась в ООН из-за обстрела со стороны Израиля
МИД Сирии обратился в ООН с жалобой на обстрел со стороны Израиля, сообщает сирийское агентство SANA.
Письма МИДа направлены генсеку ООН и главе Совета Безопасности.
Жалоба последовала после удара Израиля по сирийской провинции Эль-Кунейтра. В письме «подчеркиваются опасные последствия подобных действий, которые лишь помогают террористическим группировкам».
«Израильский враг обстрелял одну из наших позиций в провинции Кунейтра, что привело к материальным потерям», — говорится в сообщении агентства.
Удар был произведен в ответ на обстрел израильской территории. Сирийские власти утверждают, что израильтян обстреляли «террористы с целью создания повода для агрессии».
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