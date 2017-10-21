Сирия пожаловалась в ООН из-за обстрела со стороны Израиля

МИД Сирии обратился в ООН с жалобой на обстрел со стороны Израиля, сообщает сирийское агентство SANA.

Письма МИДа направлены генсеку ООН и главе Совета Безопасности.

Жалоба последовала после удара Израиля по сирийской провинции Эль-Кунейтра. В письме «подчеркиваются опасные последствия подобных действий, которые лишь помогают террористическим группировкам».

«Израильский враг обстрелял одну из наших позиций в провинции Кунейтра, что привело к материальным потерям», — говорится в сообщении агентства.

Удар был произведен в ответ на обстрел израильской территории. Сирийские власти утверждают, что израильтян обстреляли «террористы с целью создания повода для агрессии».