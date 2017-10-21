Россия сняла запрет на ввоз турецких томатов с 1 ноября

Россия снимает ограничения на поставки турецких томатов с 1 ноября. Об этом заявил сопредседатель межправительственной российско-турецкой комиссии по торговле, министр энергетики РФ Александр Новак, сообщает пресс-служба Минэнерго.

Глава Минэкономики Турции Нихат Зейбекчи, в свою очередь, поблагодарил Новака.

«Я также хотел выразить свою признательность своему коллеге, министру энергетики РФ Александру Новаку за то, что он меня обрадовал этой вестью, что не с 1 декабря, а с 1 ноября будут отменены ограничения в отношении продажи томатов», — сказал он.

По словам Новака, ведомства согласовали, что в Россию из Турции после снятия эмбарго поступит 50 тысяч тонн томатов.

Сегодня в Казани состоялось заседание межправительственной российско-турецкой комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству.

По его итогам Новак также заявил, что Турция в обмен на снятие эмбарго готова «соответственно дать возможность поставок российского мяса в Турецкую Республику» (цитата «Интерфакса»).

Российский министр отметил, что «все будет зависеть от скорости согласования и получения сертификатов на поставку мяса».

После уничтожения российского военного самолета на сирийско-турецкой границе Россия с 1 января 2016 года ввела эмбарго на поставки из Турции продуктов питания.

После нормализации отношений санкции постепенно снимались, томаты оставались под запретом до последнего времени.