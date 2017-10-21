МВД проведет тотальную проверку частных домов престарелых

МВД проведет масштабную проверку частных домов престарелых, а также реабилитационных центров для алкоголиков и наркоманов, рассказал источник РБК в центральном аппарате МВД.

По его словам, провести проверку было решено после двух инцидентов — смерти актера Дмитрия Марьянова в подмосковном реабилитационном центре «Феникс» и пожара в частном пансионате для пожилых людей в Иркутске.

Марьянов скончался 15 октября в подмосковной Лобне — в центре «Феникс» ему стало плохо, актер умер по дороге в больницу, куда его отвезли друзья, не дождавшись скорой.

18 октября в Иркутске при пожаре в частном доме престарелых пострадали 12 человек, 9 из которых остаются в больнице.

По данным собеседников РБК, проверять реабилитационные центры, клиники и дома престарелых вместе с МВД будут представители МЧС, Роспотребнадзора и Росздравнадзора.