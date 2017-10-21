Трамп сообщил о готовности рассекретить документы по убийству Кеннеди

Президент США Дональд Трамп готов рассекретить архивные документы, связанные с убийством президента страны в 1961-1963 годах Джона Кеннеди. Об этом он сообщил в твиттере.

«При условии получения большей информации я как президент позволю раскрыть документы по Джону Кеннеди — долгое время засекреченные и недоступные для публики», сообщил Трамп.

Subject to the receipt of further information, I will be allowing, as President, the long blocked and classified JFK FILES to be opened. — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 21 октября 2017 г.

Ранее издание Politico писало, что Трамп намерен помешать публикации архивных документов об убийстве Кеннеди из соображений национальной безопасности.

По закону они должны быть открыты для общественности 26 октября 2017 года.