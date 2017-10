Трамп сообщил о готовности рассекретить документы по убийству Кеннеди

Президент США Дональд Трамп готов рассекретить архивные документы, связанные с убийством президента страны в 1961-1963 годах Джона Кеннеди. Об этом он сообщил в твиттере.

«При условии получения большей информации я как президент позволю раскрыть документы по Джону Кеннеди — долгое время засекреченные и недоступные для публики», сообщил Трамп.

Subject to the receipt of further information, I will be allowing, as President, the long blocked and classified JFK FILES to be opened.