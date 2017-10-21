«Роскосмос» запланировал всего два пуска с Восточного в 2018 году

За весь 2018 год «Роскосмос» планирует совершить «не менее двух» пусков с космодрома Восточный. Об этом ТАСС рассказал заместитель гендиректора Роскосмоса Михаил Хайлов.

«По нашей, по государственной линии планируется не менее двух пусков. Это запуск космического аппарата "Метеор-М" №2-2 и парный запуск двух космических аппаратов "Канопус-В" №5 и №6», — заявил Хайлов.

Он отметил, что пуски планируются на второе полугодие 2018 года.

Космодром Восточный был открыт в апреле 2016 года, когда с него запустили ракету, которая вывела на орбиту три спутника.

Второй пуск с космодрома должен состояться в ноябре 2017 года.