ВОЗ назначила 93-летнего президента Зимбабве послом доброй воли

Президент Зимбабве Роберт Мугабе назначен послом доброй воли Всемирной организации здравоохранения. Об этом пишет The Telegraph.

Такое решение принял новый глава ВОЗ Тедрос Адан Гебреисус, отметив, что Мугабе сможет повлиять на других лидеров в регионе.

93-летний Мугабе с 2003 года находится под санкциями США из-за обвинений в нарушении прав человека и фальсификациях на выборах.

Он управляет страной с 1980 года.

Два десятка организаций, включая Всемирную федерацию сердца и Организацию против курения Великобритании, опубликовали заявление, в котором отметили, что «шокированы и глубоко обеспокоены» назначением Мугабе.