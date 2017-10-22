Лидер правоцентристского движения в Чехии заявил о желании сотрудничать с ЕС

Глава чешского правоцентристского движения ANO («Акция недовольных граждан») Андрей Бабиш после победы на парламентских выборах заявил, что он и его сторонники намерены более тесно сотрудничать с Евросоюзом, в том числе по вопросам миграции. Об этом сообщает Reuters.

Миллиардер полагает, что Чехии нужно занять более активную позицию в ЕС и искать союзников для «достижения общей цели — прекращения незаконной миграции».

«Мы должны подготовить темы, предложить Европейскому Совету, что мы хотим изменить: улучшение качества продуктов питания вдвое, борьба с миграцией и иные проблемы», — считает Бабиш.

Лидер ANO назвал своего союзника в Австрии — лидера Австрийской народной партии (ÖVP), главу австрийского МИД Себастьяна Курца, партия которого победила в октябре на парламентских выборах в Нацсовет страны. Бабиш заявил, что Курц «придерживается той же точки зрения по миграции, что и мы». Кроме того, лидер ANO рассчитывает найти сторонников в Словении и Хорватии.

Отметим, по итогам парламентских выборов в Чехии ANO заняла первое место, получив 29,6% голосов избирателей. Всего же в парламент прошли девять партий.