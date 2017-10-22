22 октября 2017, 13:04
Израильский самолет опасно приблизился к другому борту в Подмосковье
В Подмосковье израильский бизнес-джет опасно приблизился к встречному борту, который летел из Сочи в Москву. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник в экстренных службах.
Самолет Bombardier Challenger следовал из подмосковного аэродрома Остафьево в Тель-Авив. «Однако экипаж вопреки указанием диспетчеров поднялся на 130 метров выше заданной высоты, чем спровоцировал срабатывание системы предупреждения об опасном сближении с встречным рейсовым лайнером», — заявил собеседник агентства.
Экипажу удалось своевременно среагировать, и воздушные суда благополучно разошлись.
Обсудите в соцсетях
Loading...
Новое