Израильский самолет опасно приблизился к другому борту в Подмосковье

В Подмосковье израильский бизнес-джет опасно приблизился к встречному борту, который летел из Сочи в Москву. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник в экстренных службах.

Самолет Bombardier Challenger следовал из подмосковного аэродрома Остафьево в Тель-Авив. «Однако экипаж вопреки указанием диспетчеров поднялся на 130 метров выше заданной высоты, чем спровоцировал срабатывание системы предупреждения об опасном сближении с встречным рейсовым лайнером», — заявил собеседник агентства.

Экипажу удалось своевременно среагировать, и воздушные суда благополучно разошлись.