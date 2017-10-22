22 октября 2017, 10:05
СМИ сообщили о внесении РФ Браудера в базу Интерпола
Россия самостоятельно внесла основателя фонда Hermitage Capital Уильяма Браудера в базу данных Интерпола. Об этом сообщает The Guardian.
По данным журналистов, России удалось сделать это, используя лазейку, которая позволяет не отправлять официальный запрос на арест в Интерпол.
По словам самого Браудера, он получил уведомление о внесении в базу от Министерства внутренней безопасности США.
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