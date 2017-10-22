СМИ сообщили о внесении РФ Браудера в базу Интерпола

Россия самостоятельно внесла основателя фонда Hermitage Capital Уильяма Браудера в базу данных Интерпола. Об этом сообщает The Guardian.

По данным журналистов, России удалось сделать это, используя лазейку, которая позволяет не отправлять официальный запрос на арест в Интерпол.

По словам самого Браудера, он получил уведомление о внесении в базу от Министерства внутренней безопасности США.