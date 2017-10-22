Экс-президенты США собрали на благотворительном аукционе более 30 млн долларов

Пять бывших президентов США вышли на сцену благотворительного концерта в Техасе в помощь пострадавшим от ураганов. Об этом сообщает The New York Times.

Перед зрителями выступили Джимми Картер, Джордж Буш-старший, Джордж Буш-младший, Билл Клинтон Барак Обама.

Кроме того, к собравшимся обратился по видеосвязи действующий президент Дональд Трамп.

Всего в ходе акции удалось собрать более 31 млн долларов.