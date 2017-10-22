22 октября 2017, 13:31
Экс-президенты США собрали на благотворительном аукционе более 30 млн долларов
Пять бывших президентов США вышли на сцену благотворительного концерта в Техасе в помощь пострадавшим от ураганов. Об этом сообщает The New York Times.
Перед зрителями выступили Джимми Картер, Джордж Буш-старший, Джордж Буш-младший, Билл Клинтон Барак Обама.
Кроме того, к собравшимся обратился по видеосвязи действующий президент Дональд Трамп.
Всего в ходе акции удалось собрать более 31 млн долларов.
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