Трамп рассказал о помощи Китая в политике давления на КНДР

Президент США Дональд Трамп рассказал, что Китай оказывает поддержку США в оказании экономического давления на КНДР. Такое заявление президента прозвучало в интервью Fox News.

По словам Трампа, власти Китая многое делают в этом направлении, и «это происходит впервые».

Он отметил, что Пекин закрывает для Пхеньяна банковскую систему и ограничивает поставки нефти.

Американский лидер подчеркнул, что Китай может сделать «нечто очень значимое» в отношении Северной Кореи.

Ранее во исполнение резолюции Совбеза ООН Китай решил ограничить поставки нефтепродуктов в КНДР, а также закрыть все совместные предприятия.

