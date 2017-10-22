22 октября 2017, 09:12
Саакашвили заявил о депортации своих соратников в Грузию из Украины
Экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили заявил в своем Facebook, что его соратников задержали и депортировали из Украины в Грузию.
«Моего друга Давида Макишвили, а также моих бывших охранника и водителя выслали в Грузию на спецрейсе, самолетом Национальной гвардии Украины», — отметил политик.
Саакашвили уверен, что депортацию произвели по личному распоряжению президента Украины Петра Порошенко.
«МВД и СБУ отказались пойти на прямой беспредел и проводить операцию, и президент дал незаконное распоряжение главе Нацгвардии, который ему подчиняется», — заметил экс-губернатор.
Отметим, что ранее Саакашвили заявлял о пропаже в Киеве своих соратников Михаила Абзианидзе и Давида Макишвили, а также бывшего начальника охраны Георгия Рубашвили.
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