Глава МИД Испании объяснил действия в отношении Каталонии

Министр иностранных дел Испании Альфонсо Дастис заявил о желании испанских властей «восстановить порядок» в Каталонии. Его слова приводит Reuters.

«Правительство Испании пытается — и довольно неохотно — восстановить правопорядок, восстановить конституцию, но также и права каталонцев», — отметил Дастис.

По его словам, Мадрид надеется, что жители Каталонии проигнорируют призывы местных властей.

«Мы собираемся установить власти, которые будут решать повседневные проблемы Каталонии, согласно каталонским законам и нормам. Я надеюсь, что все проигнорируют любые инструкции, потому что у них не будет права давать их», — добавил министр.