Глава ЦРУ попросил не обращаться к нему при исчезновении Ким Чен Ына

Директор ЦРУ Майк Помпео призвал не обращаться к нему с вопросами в том случае, если лидер КНДР Ким Чен Ын внезапно «исчезнет». Его слова приводит South China Morning Post.

«Если Ким Чен Ын пропадет, учитывая историю ЦРУ, то я просто не буду говорить об этом», — отметил Помпео, выступая на форуме Фонда защиты демократий в Вашингтоне.

По словам главы ЦРУ, его ведомство намерено стать «гораздо более злобным».

Заявление прозвучало на фоне сообщений СМИ о том, что северокорейские хакеры якобы перехватили секретные документы США и Южной Кореи, в которых содержался план покушения на Ким Чен Ына в случае войны.