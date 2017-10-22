Путин заявил о динамичном развитии диалога с Казахстаном

Президент Владимир Путин поздравил лидера Казахстана Нурсултана Назарбаева с 25-летием установления дипломатических отношений между двумя странами. Поздравление опубликовано на сайте Кремля.

По словам Путина, «мы смогли вывести двусторонние отношения на высокий уровень стратегического партнерства и союзничества».

«Динамично развивается российско-казахстанский политический диалог, плодотворное сотрудничество в торгово-экономической, научно-технической, культурной, гуманитарной и других областях. Координация усилий наших стран в рамках Евразийского экономического союза способствуют укреплению региональной стабильности и безопасности», — отметил президент.

По мнению Путина, сторонам удастся конструктивно взаимодействовать в решении актуальных вопросов международной повестки дня.

Он добавил, что «это, несомненно, отвечает коренным интересам народов наших стран».