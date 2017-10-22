Журналист Феруз получил орден мужества имени Сахарова

Журналист «Новой газеты» Худоберди Нурматов (Али Феруз) получил первый орден мужества имени Андрея Сахарова. Об этом сообщили организаторы премии в Facebook.

«Почему именно ему? Не только потому, что сегодня он как никто другой нуждается в поддержке цивилизованного сообщества. Но и потому что именно он как никто другой достоин этой высокой награды. Али Феруза пытали спецслужбы Узбекистана, пытаясь сделать его стукачом, – ему вгоняли иголки под ногти, но он не сдался – сумел сбежать из Мордора. Али скитался по странам, съемным углам, хлебнул всякого – особенно в России, где последние два месяца живет в спецприемнике. И при всех испытаниях, какие ему выпали, он сохранил детскую улыбку, умный, открытый взгляд, по которому всегда узнаваемы люди талантливые», – заявили организаторы премии.

Стоит отметить, что Феруз вошел в число кандидатов на премию Сахарова, которую вручает Европейский парламент в День поминовения журналистов, погибших при исполнении профессионального долга.