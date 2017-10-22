На акции протеста у Верховной Рады полиция применила газ

В Киеве у Верховной Рады во время акции протеста, организованной сторонниками политика Михаила Саакашвили, полицейские применили слезоточивый газ против протестующих. Об этом сообщает «Украинская правда».

Кроме того, полиция отказалась пропускать автомобиль со звуковой аппаратурой и «глушила связь». На акции в Мариинском парке выступили депутаты, активисты, а также сам Михаил Саакашвили, вскоре после чего произошли столкновения между участниками акции и полицией.

Всего в митинге участвуют около 1000 человек.

Информацию о применении газа подтвердил депутат Рады Сергей Лещенко.

Ранее Саакашвили обвинил украинского президента Петра Порошенко в депортации своих соратников в Грузию.