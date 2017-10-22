Правящая коалиция претендует на большинство мест в нижней палате парламента Японии

Правящая коалиция нижней палаты японского парламента под руководством премьера Синдзо Абэ по итогам выборов 22 октября претендует на две трети мест. Об этом сообщает Reuters.

Такие данные приводят по итогам проведения экзит-поллов. В данный политический блок входит Либерально-демократическая партия Японии. Он может набрать 311 мест из 465 в нижней палате.

Телекомпании TBS и NHK привели похожие данные.

По итогам выборов Абэ может стать первым японским премьером, будет стоять во главе японского правительства три срока подряд.