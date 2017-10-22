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22 октября 2017, 18:22
«Исламское государство» курды Сирия терроризм

Сирийские курды отбили у террористов крупнейшее месторождение

Сирийские курды
Сирийские курды

«Сирийские демократические силы», состоящие из курдских отрядов, заняли нефтяное поле Омар на востоке Сирии. Об этом сообщает Reuters.

Отрядам СДС при поддержке американской авиации удалось выбить боевиков группировки «Исламское государство» (запрещена в России) с нефтяного поля. Ранее оно было главным источником дохода террористов в стране.

Армия Сирии при поддержке ВКС РФ и проиранских ополченцев смогла 14 октября взять штурмом город Маядин около месторождения Омар, который на протяжении некоторого времени был фактической столицей ИГ в Сирии.

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