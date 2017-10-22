В ВОЗ пересмотрят назначение Мугабе послом доброй воли

Всемирная организация здравоохранения пересмотрит вопрос назначения президента Зимбабве Роберта Мугабе послом доброй воли. Об этом сообщает глава ВОЗ Тедрос Гебреисус в твиттере.

По словам Гебреисуса, он обдумает свой подход в свете ценностей ВОЗ и и сделает соответствующее заявление как можно скорее. Главу ВОЗ упрекнули в том, что он не подумал об этом до назначения Мугабе.

Отметим, президент Зимбабве был назначен послом доброй воли по неинфекционным заболеваниям, а сам Гебреисус при назначении похвалил политику Зимбабве, которая борется за предоставление всем равной медицинской помощи.