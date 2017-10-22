22 октября 2017, 16:55
ВОЗ отказался от назначения Мугабе послом доброй воли
Всемирная организация здравоохранения не стала назначать президента Зимбабве Роберта Мугабе послом доброй воли по неинфекционным заболеваниям в Африке. Об этом говорится в заявлении, опубликованном главой ВОЗ Тедросом Гебреисусом.
Соответствующее решение принято после того, как прошли консультации с властями Зимбабве. Стороны пришли к выводу, что данный шаг будет отвечать интересам ВОЗ.
Как отметил глава ВОЗ, он прислушался к мнению тех, кто выражал свою обеспокоенность в связи с назначением Мугабе.
Отметим, о назначении президента Зимбабве послом доброй воли стало известно накануне. ВОЗ аргументировала это решение тем, что Зимбабве является страной, которая борется за предоставление всем жителям равного доступа к услугам здравоохранения.
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