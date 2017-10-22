ВОЗ отказался от назначения Мугабе послом доброй воли

Всемирная организация здравоохранения не стала назначать президента Зимбабве Роберта Мугабе послом доброй воли по неинфекционным заболеваниям в Африке. Об этом говорится в заявлении, опубликованном главой ВОЗ Тедросом Гебреисусом.

Соответствующее решение принято после того, как прошли консультации с властями Зимбабве. Стороны пришли к выводу, что данный шаг будет отвечать интересам ВОЗ.

Как отметил глава ВОЗ, он прислушался к мнению тех, кто выражал свою обеспокоенность в связи с назначением Мугабе.

Отметим, о назначении президента Зимбабве послом доброй воли стало известно накануне. ВОЗ аргументировала это решение тем, что Зимбабве является страной, которая борется за предоставление всем жителям равного доступа к услугам здравоохранения.