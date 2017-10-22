Навальный высказался по поводу выдвижения Собчак в президенты

Политик Алексей Навальный на митинге в Астрахани заявил о всеобщем праве участвовать в выборах президента. Его слова приводит Дождь.

Так оппозиционер прокомментировал выдвижение журналистки Ксении Собчак в президенты.

«Все имеют право идти на выборы. Кто-то мне больше нравится, кто-то меньше. Зюганов, Явлинский, Собчак, Навальный — все могут идти на выборы», — отметил политик.

При этом Навальный отметил, что выборы президента можно считать недействительными, если его не допустят до участия в них.