Навальный не стал комментировать выдвижение Собчак в президенты

Политик Алексей Навальный не стал прокомментировать решение журналистки Ксении Собчак участвовать в выборах президента России. Об этом сообщает «Интерфакс».

«Пока не комментирую. Может быть, потом», — заявил он.

Напомним, Собчак объявила о намерении участвовать в президентских выборах 18 октября. Она заявила, что готова снять свою кандидатуру, если Навального зарегистрируют на выборах президента. В этом момент сам оппозиционер находился под административным арестом.