СМИ сообщили о захвате заложников в британском Нанитоне

Неизвестный мужчина захватил заложников в развлекательном центре британского города Нанитон. Об этом сообщает The Sun со ссылкой на сообщения очевидцев.

Данный факт подтвердили в полиции, пока не приводя подробностей.

Officers are currently dealing with an ongoing incident at Bermuda Park, #Nuneaton. Please avoid the area. — Warwickshire Police (@warkspolice) 22 октября 2017 г.

Как сообщают очевидцы, вооруженный мужчина удерживает заложников.

Сейчас на месте инцидента работают около 30 полицейских. Дороги к месту инцидента перекрыты.