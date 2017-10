СМИ сообщили о захвате заложников в британском Нанитоне

Неизвестный мужчина захватил заложников в развлекательном центре британского города Нанитон. Об этом сообщает The Sun со ссылкой на сообщения очевидцев.

Данный факт подтвердили в полиции, пока не приводя подробностей.

Officers are currently dealing with an ongoing incident at Bermuda Park, #Nuneaton. Please avoid the area.