22 октября 2017, 18:33
СМИ сообщили о захвате заложников в британском Нанитоне
Неизвестный мужчина захватил заложников в развлекательном центре британского города Нанитон. Об этом сообщает The Sun со ссылкой на сообщения очевидцев.
Данный факт подтвердили в полиции, пока не приводя подробностей.
Officers are currently dealing with an ongoing incident at Bermuda Park, #Nuneaton. Please avoid the area.— Warwickshire Police (@warkspolice) 22 октября 2017 г.
Как сообщают очевидцы, вооруженный мужчина удерживает заложников.
Сейчас на месте инцидента работают около 30 полицейских. Дороги к месту инцидента перекрыты.
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