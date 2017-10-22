Экс-посол РФ рассказал о проблемах в американской политике

Бывший посол России в США Сергей Кисляк рассказал о существующей в американской политике напряженности. Об этом сообщается на сайте телеканала НТВ.

Кисляк отметил, что сейчас американский политический класс страдает от «наэлектризованности».

«Когда демократы борются с республиканцами, часть республиканской партии борется с Белым домом, часть администрации противостоит другой части, когда пресса, по большей части либеральная, борется с избранным президентом, когда спецслужбы подбрасывают свои дрова в огонь, все напряжено», — заявил экс-дипломат.

По словам Кисляка, он практически не думал о скандале, разразившемся вокруг его фигуры в СМИ США, а пытался найти пути для налаживания отношений.

«При всех вот этих трудностях, которые возникают, ни на одном этапе, ни на одном повороте мы не закрывали дверь для возможности работать вместе по вопросам, которые интересуют Россию», — пояснил он.