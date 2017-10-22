Порошенко пообещал приложить все усилия для ввода миротворцев в Донбасс

Президент Украины Петр Порошенко во время общения с жителями Авдеевки заявил, что использует свои полномочия для введения в Донбасс миротворческой миссии ООН. Об этом сообщается на сайте президента.

«Я буду делать все от меня зависящее, чтобы наконец на украинскую землю пришел мир. Мир, в котором очень нуждается Украина», - сказал Порошенко.

По словам украинского лидера, нужно сделать все для того, чтобы вывести оккупационные войска, забрать оружие, артиллерию и военную технику, разоружить незаконные формирования получить доступ к границе с РФ, которая сейчас частично находится вне контроля Киева.

«Я все делаю для того, чтобы миротворцы были на Донбассе. И это означает, что на Донбассе прекратят стрелять. Это значит, что мы с вами, совместными усилиями, принесли мир на Донбасс», - пообещал он.

Президент Украины заявил, что миротворцы ООН смогут взять под контроль и неконтролируемый властями Украины участок границы, «чтобы авторитет ООН и сила Совета безопасности ООН гарантировали нам, что люди с оружием больше не будут обстреливать ни украинских воинов, ни украинских гражданских».