Минобороны сравнило бомбардировку Ракки США со Второй мировой

Официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков заявил, что при авиаударах коалиции во главе с США в Ракке погибли тысячи мирных жителей. Об этом сообщает «Интерфакс».

Конашенков отметил, что Ракка «унаследовала судьбу Дрездена 1945 года, стертого с земли англо-американскими бомбардировками».

«Чем же тогда продиктована такая спешка западных столиц с целевым финансированием помощи только Ракке? Остается одно, — стремлением поскорее замести следы варварских бомбардировок авиации США и "коалиции", похоронивших в руинах Ракки тысячи «освобождаемых» от ИГИЛ (запрещена в РФ) мирных жителей», — заявил он.