СМИ заявили о тайном освобождении Навального из спецприемника

Политика Алексея Навального тайно освободили из спецприемника после 20 суток административного ареста. Об этом сообщает Дождь со ссылкой на охранника и члена штаба Навального.

Сегодня рано утром Навального вывезли в другое место и выпустили до того, как приехали журналисты. Полиция заявила телеканалу, что «не дает такую информацию».

Данную информацию подтвердило агентство «Интерфакс».

Отметим, что после прошлого ареста в июле Навального также освободил тайно. Аналогичная ситуация произошла и в апреле.

Напомним, политика арестовали за неоднократные призывы к участию в несогласованных акциях. Он был задержан 29 сентября на парковке у дома перед поездкой в Нижний Новгород на согласованный митинг.