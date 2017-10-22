22 октября 2017, 10:37
В Словении стартовал первый тур выборов президента
Сегодня в Словении стартовал первый тур президентских выборов, передает ТАСС.
В выборах принимают участие девять кандидатов, среди которых бывший комедийный актер Марьян Шарец.
В голосовании смогут участвовать более 1,7 млн граждан. Участки открылись в 07:00 по местному времени (08:00 мск) и будут работать до 19:00 (20:00 мск).
Как заявили в Государственной избирательной комиссии, всего открыто более 3 тысяч избирательных участков.
Итоги голосования объявят не позднее 3 ноября. 12 ноября может состояться второй тур голосования
Обсудите в соцсетях
Loading...
Новое