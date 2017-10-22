Россия вошла в тройку лидеров по выбросам космического мусора

США, Россия и Китай вошли в список стран, которым принадлежит наибольшее количество космического мусора. Об этом пишет Business Insider.

Всего на земной орбите может находиться более 14 тысяч обломков ракет и других крупных единиц космического мусора.

При этом на счету США 3999 фрагментов мусора, России — 3961, Китая — 3475.

По мнению экспертов, подобного рода загрязнение ближнего космоса может привести к «синдрому Кесслера», когда из-за большого количества мусора на орбите не будет возможности размещать спутники и другие космические аппараты.