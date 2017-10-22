22 октября 2017, 10:56
Россия вошла в тройку лидеров по выбросам космического мусора
США, Россия и Китай вошли в список стран, которым принадлежит наибольшее количество космического мусора. Об этом пишет Business Insider.
Всего на земной орбите может находиться более 14 тысяч обломков ракет и других крупных единиц космического мусора.
При этом на счету США 3999 фрагментов мусора, России — 3961, Китая — 3475.
По мнению экспертов, подобного рода загрязнение ближнего космоса может привести к «синдрому Кесслера», когда из-за большого количества мусора на орбите не будет возможности размещать спутники и другие космические аппараты.
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