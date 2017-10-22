СМИ сообщили о договоренности с Tesla о строительстве завода в Шанхае

Производителю электромобилей Tesla удалось договориться с властями Шанхая о строительстве завода в свободной экономической зоне города. Об этом пишет The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

По данным источников, Tesla станет единоличным владельцем предприятия. По данным издания, зарубежному автопроизводителю впервые разрешили построить завод в Китае без привлечения местных партнеров. Однако Tesla вряд ли получится избежать 25% налога на импорт.

Ранее сама компания заявила, что собирается «обеспечить доступность своей продукции на рынках, которые обслуживает».