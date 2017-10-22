Под Ростовом-на-Дону загорелся хозяйственный рынок

Под Ростовом-на-Дону на хозяйственном рынке в поселке Янтарный Ростовской области произошел пожар. Об этом сообщает РИА Новости.

Площадь пожара превысила 1 тысячу кв. м. В его тушении принимают участие около 100 человек.

В МЧС также рассказали, для тушения пожара подготовлен вертолет Ми-8.

Кроме того, спасатели отметили сложность в пожаротушении: «Сам товар в павильоне — это же химия, естественно, токсичность и легковоспламеняемость товара усложняют тушение пожара».

На хозяйственном рынке продавали, в том числе, бытовую химию и пластиковую посуду.