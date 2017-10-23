В Минобрнауки отказались реформировать ВАК из-за дела Мединского

Минобрнауки России не планирует реформировать Высшую аттестационную комиссию (ВАК), сообщил «Интерфаксу» пресс-секретарь главы ведомства Андрей Емельянов.

Ранее члены Российской академии наук, входящие во влиятельный «Клуб 1 июля», призвали провести реформу ВАК из-за поддержки президиумом комиссии диссертации министра культуры Владимира Мединского.

«Президиум ВАК должен быть лишен полномочий отменять решения экспертных советов, состоящих из специалистов. ВАК должна стать независимым от Минобрнауки органом и формироваться под контролем и при участии Российской академии наук, функции председателя ВАК может исполнять президент РАН», — говорится в обращении, опубликованном одним из членов «Клуба 1 июля» Александром Белавиным.

«Это их частное мнение, насколько я понимаю, они не выражают мнение всей РАН», — сообщил на это Емельянов.

Ранее экспертный совет ВАК по истории рекомендовал лишить Мединского ученой степени из-за ненаучности его работы. Президиум ВАК это решение не поддержал.