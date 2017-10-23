СМИ узнали о возможности повышения минимального трудового стажа

В администрации президента и правительстве сейчас активно обсуждается повышение минимального трудового стажа для выхода на пенсию по старости, пишут «Ведомости» со ссылкой на анонимных федеральных чиновников.

Источники издания утверждают, что подобный вариант может стать приемлемой альтернативой повышению пенсионного возраста в России. Один из собеседников «Ведомостей» рассказал, что повышение стажа может подтолкнуть людей к выходу из «серого» сектора экономики, они захотят больше работать для начисления более высокой страховой пенсии.

Другой источник издания предположил, что резкое повышение пенсионного возраста не сможет обеспечить необходимого эффекта в краткосрочном периоде. Кроме того, пока неизвестно, насколько может измениться минимальный предел трудового стажа.

Источники также выразили уверенность, что общество не поддержит эту инициативу.