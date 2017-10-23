МВД заявило о нападении на Фельгенгауэр иностранца

На ведущую радиостанции «Эхо Москвы» Татьяну Фельгенгауэр напал иностранный гражданин, подтвердила пресс-служба московского управления МВД. Об этом сообщает «Интерфакс».

В настоящее время полиция не раскрывает гражданство нападавшего.

В МВД полагают, что «поводом для произошедшего послужила личная неприязнь».

Полицейские пообещали рассмотреть разные версии случившегося.

По данным Life, нападавшего зовут Борис Герц.

Между тем заместитель главного редактора радиостанции «Эхо Москвы» Сергей Бунтман рассказал «Медузе», что нападавший проник в здание в одиночку.

«Когда его задерживали, он задел охранника. У него легкое ранение. Тяжелее охраннику внизу, у него травмирована роговица глаза, но вроде бы он видит. Нападавший ничего не кричал, все было тихо и молча. Он подошел, приобнял и нанес ранение», — отметил Бунтман.

Пока на «Эхе Москвы» ничего не могут сказать о мотивах нападавшего.