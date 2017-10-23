СК будет расследовать нападение на Фельгенгауэр как покушение

Следственный комитет завел дело о покушении на убийство после нападения на ведущую радиостанции «Эхо Москвы» Татьяну Фельгенгауэр. Об этом сообщается на сайте СК.

Дело возбуждено по ч.3 ст.30, ч.1 ст.105 УК РФ (покушение на убийство). Уточняется, что нападавшему 48 лет.

Источник сообщил РИА Новости, что нападавший оказался уроженцем Грузии, проживающим в Израиле.

Главред радиостанции Алексей Венедиктов, между тем, заявил в эфире «Эха Москвы», что Фельгенгауэр находится в состоянии средней тяжести, ее направили в операционную, и угрозы ее жизни нет.

Он добавил, что намерен обратиться к руководству холдинга «Газпром-медиа» с просьбой усилить охрану редакции.