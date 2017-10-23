СМИ сообщили о приведении США в боеготовность бомбардировщиков B-52
Генерал американских ВВС Дэвид Голдфейн сообщил, что в США впервые с 1991 года стратегические бомбардировщики В-52 начинают приводить в боевую готовность. Об этом он рассказал Defence One.
Он назвал современный мир опасным местом, где нужно откровенно говорить о ядерном оружии.
«Это еще один шаг в обеспечении нашей боевой готовности», — цитирует Голдфейна издание.
Другие высокопоставленные военные чиновники заявили, что подготовка ведется несмотря на то, что приказ о приведении в боевую готовность еще не поступал.
«Я расцениваю это не как подготовку к какому-то конкретному событию, а к той реальности в мире, в которой мы оказались. И нам надо гарантировать готовность, чтобы идти вперед», — отметил Голдфейн.
Генерал подчеркнул, что двуполярного мира, где есть только США и Советский Союз, больше нет. Появились другие игроки, обладающие ядерным оружием, отметил Голдфейн.