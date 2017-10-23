На Байконуре стартовали антитеррористические учения

Антитеррористические учения «Гроза — Байконур 2017» начались в городе Байконур в Казахстане в ночь на 23 октября. Об этом «Интерфаксу» рассказали источники на космодроме.

Первый этап предусматривает командно-штабную тренировку, в ходе которой будет отработано взаимодействие и управление городским хозяйством администрации и силовых структур условиях теракта.

Параллельно силовые ведомства проведут локальные учения готовности выполнения действия по команде «тревога».

25 октября состоится «захват» условными террористами здания филиала ФГУП «ЦЭНКИ» — «Космический центр Южный» — расположенного в центре города. Предполагается также отработать методы ведения переговоров с террористами, сбор ресурсов для выполнения их требований и завершающую силовую операцию по освобождению заложников. Закончатся учения 27 октября.