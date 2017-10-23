Минфин и ЦБ введут новые ограничения для санируемых банков
Заместитель министра финансов Алексей Моисеев сообщил, что попавшие под санацию ЦБ РФ банки не смогут привлекать новые средства госпредприятий, деньги бюджета и внебюджетных фондов. Об этом он рассказал «Ведомостям».
Моисеев сообщил, что им придется ограничиться размещенными в банке на момент санации средствами. Это решение нужно для сохранения конкуренции и уже одобрено ЦБ.
По новому механизму санации ЦБ становится основным собственником санируемых банков «Открытие» и «Бинбанк».
«Неправильно, чтобы эти банки конкурировали с частными банками за новые деньги госкомпаний, за новые ресурсы в экономике. Потому что им будут доверять просто так, потому что там Центробанк», — пояснил Моисеев.
Он также отметил, что соответствующие поправки будут приняты в ближайшее время, но вопросы конкуренции «живых» банков с подконтрольными ЦБ пока кабмин не обсуждал.
Представитель ЦБ подтвердил изданию факт договоренности с правительством, но несколько в другом аспекте — госсредства банков под управлением Фонда консолидации изыматься не будут, несмотря на временные ухудшения финансовых показателей.