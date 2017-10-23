Полиции сообщили о минировании МГУ

23 октября в правоохранительные органы поступил звонок о минировании главного здания Московского государственного университета имени Ломоносова. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник.

В настоящее время решается вопрос об эвакуации главного здания МГУ на Воробьевых горах.

Первый звонок о минировании университета поступил вечером в пятницу 20 октября. После анонимного звонка были эвакуированы около тысячи человек.