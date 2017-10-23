Власти США аннулировали визу Уильяма Браудера

Глава фонда Hermitage Capital Уильям Браудер на своей странице в Twitter сообщил, что американские власти аннулировали его визу в тот же день, когда Россия самостоятельно внесла его в базу интерпола.

«Да, это случилось в тот самый день, когда русские выпустили 5-й ордер Интерполу на мой арест», — подтвердил Браудер.

22 октября СМИ сообщили, что Россия, как и любой другой член Интерпола, обладает возможностью в одностороннем порядке разместить человек в базе данных организации для получения ордера на его арест. И Москва воспользовалась этой лазейкой. Браудер узнал об этом из уведомления Министерства внутренней безопасности США. Кроме того, был аннулирован его статус участника программы Global Entry, предоставляющей упрощенный въезд в США.