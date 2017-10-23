Китайский врач рассказала о применении допинга к детям

Всемирное антидопинговое агентство (WADA) проверит сообщения экс-врача китайской сборной о применении допинга к 11-летним детям. Об этом сказано в сообщении, опубликованном на сайте организации.

В массовом употреблении допинга обвинила китайских атлетов врач Сюэ Иньсянь, работавшая со многим спортсменами КНР в 1980-1990-х годах ХХ века. В новом документальном фильме Хайо Зеппельта на телеканале ARD она рассказала, что, по ее подсчетам, в предполагаемую государственную систему употребления допинга было вовлечено более 10 тысяч человек.

Она рассказала, что практически все медали и награды того периода были завоеваны китайцами, принимавшими допинг. Врач утверждает, что спортсменам, отказывавшимся принимать запрещенные вещества, приходилось уходить из команды.

Сюэ Иньсянь подчеркнула, что ушла с работы после отказа давать допинг членам олимпийской команды в 1998 году. По ее словам, почти сразу ей и членам ее семьи начали поступать угрозы. Врач вынуждена была уехать из Китая.