Мосгорсуд вынес приговор убийцам бездомных и случайных прохожих

Московский городской суд огласил приговор фигурантам дела «чистильщиков», убивавших бездомных и случайных прохожих в 2014—2015 годах. Ранее все они были признаны виновными, сообщает Следственный комитет РФ.

Подсудимые полностью или частично признали свою вину. Следствием было установлено, что пятеро соучастников с июля 2014 года по февраль 2015 года в Москве и на территории Московской и Ярославской областей совершали убийства с особой жестокостью. Для совершения преступлений они использовали ножи, молотки и кастеты. Преступники выбирали в качестве жертв лиц без определенного места жительства и склонных к употреблению алкоголя.

Павел Войтов получил наказание в виде пожизненного лишения свободы. Вадим Каратаев приговорен к 16 годам лишения свободы, Елена Лобачева — к 13 годам.

Максима Павлова и Артура Нарциссова суд приговорил к 9,5 года лишения свободы, общего и строгого режима заключения соответственно.