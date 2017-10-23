О своем недоверии к Порошенко заявили почти 70% опрошенных граждан Украины

В результате проведенного Неправительственным социологическим Центром Разумкова опроса общественного мнения выяснилось, что украинцы больше всего доверяют волонтерским организациям, церкви и силовым ведомствам. Результаты опубликованы на сайте организации.

Почти пятая часть участников опроса (24,8%) заявили, что доверяют президенту Украины Петру Порошенко. Не верят национальному лидеру 68,2% опрошенных.

Полностью поддерживают его политику 6,7% респондентов, более трети (35,2%) согласны с отдельными действиями, и более половины (50,4%) недовольны ей вообще.

Уровень доверия правительству еще ниже — 73,1% опрошенных украинцев ему не доверяют. Верховной Раде верят еще меньше, о своем несогласии с ее решениями сообщили 80,7% респондентов. Не поддерживают политику Нацбанка Украины 75,2% опрошенных граждан страны.

При этом максимальное число голосов на выборах получил бы Петр Порошенко, 14% украинцев, готовых принять участие в голосовании, высказались бы за его кандидатуру.

Второе место досталось Юлии Тимошенко — 8,4% голосов.

Из неправительственных объединений наибольшей популярностью пользуются волонтерские организации (66,7% опрошенных), церковь (64,4%) и вооруженные силы Украины (57,3%).

Исследование проводилось с 6 по 11 октября 2017 года среди 2018 респондентов в возрасте от 18 лет во всех регионах Украины, за исключением территорий самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик.