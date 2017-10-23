Власти Москвы не согласовали шествие за легализацию криптовалют

Столичные власти отказались согласовывать шествие по Красной площади в поддержку легализации криптовалют, сообщили ТАСС в пресс-службе департамента региональной безопасности Москвы.

«Шествие по Красной площади не согласовано, поскольку по действующему законодательству, срок подачи уведомления о проведении публичного мероприятия — не ранее 15 и не позднее 10 дней до дня проведения самого мероприятия. Заявка от активистов поступила в мэрию 16 октября, сам митинг планировалось провести 23 ноября», — заявили там.

Между тем для согласования шествия на Красной площади требуется получить согласие из администрации президента.

Обычно на площади устраиваются лишь мероприятия, которые организовали федеральные или московские власти.