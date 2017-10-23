Жена Дерипаски стала обладательницей акций на 500 млн долларов

Жена бизнесмена Олега Дерипаски Полина является владелицей пакета акций компании En+. Как пишут «Ведомости», его стоимость составляет 500-600 млн долларов. Цена пакета стала известна из проспекта En+, подготовленного к проведению IPO на Лондонской бирже.

Полина Дерипаска стала обладательницей акций непосредственно перед выходом холдинга на биржу. В октябре 2017 года En+ выпустила обыкновенные акции и передала их ей с условием, что Олег Дерипаска может иметь прямой или косвенный контроль над этим пакетом.

5 октября стало известно, что холдинг En+ Group Plc объявил о размещении глобальных депозитарных расписок на Лондонской и Московской биржах. Это первое с начала ввода санкций IPO российской компании в Лондоне.

Вся компания оценивается в 7-8,5 млрд долларов.

En+ контролирует активы Олега Дерипаски в сфере энергетики, цветной металлургии, горнорудной промышленности и других отраслах.