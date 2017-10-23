Путин встретится с уволенными губернаторами

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подтвердил, что встреча Владимира Путина с отправленными им в отставку главами регионов может состояться уже 31 октября. Об этом сообщает «Дождь».

Стало известно, что российский лидер намерен выразить им свое уважением, а также сообщить, что «их опыт может быть востребован в будущем».

Напомним, свои посты покинули по собственному желанию губернатор Самарской области Николай Меркушкин, глава Нижегородской области Валерий Шанцев, губернатор Красноярского края Виктор Толоконский, руководитель Дагестана Рамазан Абдулатипов, глава Ненецкого автономного округа Игорь Кошин, губернатор Приморского края Владимир Миклушевский, глава Орловской области Вадим Потомский, губернатор Новосибирской области Владимир Городецкий, глава Омской области Виктор Назаров, губернатор Ивановской области Павел Коньков, глава Псковской области Андрей Турчак.

На заседании международного дискуссионного клуба «Валдай» Владимир Путин объяснил ротацию губернаторов необходимостью создания нового губернаторского корпуса «из молодых, перспективных, современных людей».

В конце сентября некоторые СМИ предсказывал скорую отставку губернатора Мурманской области Марины Ковтун. Этого не случилось, несмотря на арест ее экс-заместителя Игоря Бабенко по обвинению в растрате.

23 октября Марина Ковтун пожаловалась на «беспрецедентное давление со стороны правоохранительных органов», но заявила, что уходить со своего поста не намерена.