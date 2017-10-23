Виновник смерти гитариста «Любэ» получил небольшой срок

Суд города Дмитров Московской области признал Максима Доброго виновным в причинении смерти по неосторожности гитаристу группы «Любэ» Павлу Усанову. Об этом РАПСИ сообщили в пресс-службе Мособлсуда.

Добрый приговорен к ограничению свободы на 1 год и 9 месяцев.

«При назначении наказания суд учел, что обвиняемый в период судебного следствия находится под арестом. Таким образом, под данной санкцией осужденному осталось провести один месяц», — отметили в пресс-службе.

Кроме того, Добрый должен выплатить штраф в 700 тысяч рублей.

2 апреля 2016 года между Усановым и Добрым произошел конфликт, в ходе которого Добрый ударил музыканта по голове.

Травма оказалась опасной, и 19 апреля бас-гитарист скончался.