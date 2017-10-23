23 октября 2017, 12:49
Виновник смерти гитариста «Любэ» получил небольшой срок
Суд города Дмитров Московской области признал Максима Доброго виновным в причинении смерти по неосторожности гитаристу группы «Любэ» Павлу Усанову. Об этом РАПСИ сообщили в пресс-службе Мособлсуда.
Добрый приговорен к ограничению свободы на 1 год и 9 месяцев.
«При назначении наказания суд учел, что обвиняемый в период судебного следствия находится под арестом. Таким образом, под данной санкцией осужденному осталось провести один месяц», — отметили в пресс-службе.
Кроме того, Добрый должен выплатить штраф в 700 тысяч рублей.
2 апреля 2016 года между Усановым и Добрым произошел конфликт, в ходе которого Добрый ударил музыканта по голове.
Травма оказалась опасной, и 19 апреля бас-гитарист скончался.
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