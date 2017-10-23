МВД выступило с идеей ужесточить наказание за повторное пьяное вождение

МВД России предложило принять поправку в УК, ужесточающую наказание за повторное управление автомобилем в пьяном виде. На это обратил внимание «Интерфакс».

На портале проектов нормативных правовых актов говорится о подготовке изменений в статью УК «Нарушение правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию».

«Предлагается увеличить максимальные срок лишения свободы и размер штрафа, установленные санкцией статьи», — предлагает ведомство.

При этом нет данных, на сколько ведомство планирует увеличить штрафы и срок лишения свободы.

Действующие санкции УК предусматривают штраф в 200-300 тысяч рублей либо обязательные работы до 480 часов, либо принудительные работы на срок до двух лет, либо лишение свободы на срок до двух лет.